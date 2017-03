Dode op begraafplaats Haarlem is mogelijk vermoord

De man die woensdag in Haarlem op een kerkhof dood werd aangetroffen is een 36-jarige man uit Roemenië. Het slachtoffer is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gebracht.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de overleden man die woensdagochtend rond 08.15 uur werd gevonden op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem.

Inmiddels is de identiteit van de man bij de politie bekend. Het gaat om een 36-jarige man uit Roemenië. Zijn roepnaam is Dumitru en zijn achternaam is Sirbru. Op dit moment is niet bekend waar de man in Nederland verbleef. Mensen die dit weten kunnen bellen met 0900-8844.



Na sectie op het lichaam door het NFI houdt de politie ernstig rekening met een misdrijf. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het leven van Dumitru Sirbru. Waar verbleef hij, met wie ging hij om en wie kent hem of heeft hem onlangs nog gezien. De politie heeft besloten twee foto’s van het slachtoffer te publiceren.