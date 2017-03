Turkse minister niet welkom. ME verzoekt demonstranten naar huis te gaan

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is in Nederland aangekomen en staat vlakbij het Turkse consulaat in Rotterdam.

22.37 uur: Mensen zijn gesommeerd het plein te verlaten. De ME heeft een keer moeten ingrijpen bij een opstootje.

22.26 uur: De mobiele eenheid lijkt een einde te gaan maken aan de demonstratie. Ze zijn begonnen met linies in te nemen. Er staan bussen klaar om mensen af te voeren die op rellen uit zijn.

22.18 uur: De ME zouden hun helmen hebben opgezet. Onbekend is wat er staat te gebeuren.

22.14 uur: Vanuit het consulaat wordt inmiddels de menigte per megafoon toegesproken. Kaya twitterde dat ze dertig meter van het consulaat staat, maar niet naar binnen mag.

21.39 uur: Wilders twittert ''schoonvegen het plein''.

21.33 uur: Volgens een inschatting zouden zo'n 1500 mensen op de demonstratie in Rotterdam zijn afgekomen.

21.32 uur: De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in Turkije. Dat maakt de Turkse media bekend. Ook is het Nederlands consulaat in Istanbul door de Turken gesloten. De Nederlandse ambassadeur is op dit moment niet op zijn post in Ankera. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken "hoeft hij voorlopig ook niet terug te komen". Dat geldt ook voor de Nederlandse consult.

21.20 uur: Aanhoudings-eenheden hebben de weg voor de minister geblokkeerd. Ze wilde lopend naar de demonstranten om hen mogelijk toe te spreken.

Eerder vanavond

De minister met haar beveiligers was door de politie aan de kant gezet. Dat gebeurde bij het benzinestation in Rotterdam-Zuid. Het is nog steeds onduidelijk of ze tot het consulaat wordt toegelaten. Volgens de NOS is de minister bij het Turkse consulaat uit een voertuig gestapt.

Premier Rutte zorgde eerder vandaag dat het vliegtuig van een andere Turkse minister niet in Nederland kon landen. Rond het consulaat, waar beide ministers de Nederlandse Turken wilde toespreken om Erdogan in het zadel te houden, is alles hermetisch afgezet en daar geldt nu een noodbevel.

De politie zou ook de Turkse consul op de stoep bij het consulaat hebben tegengehouden en hem hebben verzocht terug naar binnen te gaan. De demonstranten, die zich verderop hebben verzameld scanderen: 'democratie, democratie!' en leuzen in het Turks. Er staan op dit moment ongeveer 500 demonstranten op de Westblaak. De groep neemt in aantal toe. Volgens RTV-Rijnmond is de sfeer grimmig. De aanwezige politie houdt in linie de demonstranten weg bij het consulaat.