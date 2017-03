Turkse minister toch aangekomen nabij Turks consulaat in Rotterdam

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is in Nederland aangekomen en staat vlakbij het Turkse consulaat in Rotterdam.

De minister met haar beveiligers was door de politie aan de kant gezet. Dat gebeurde bij het benzinestation in Rotterdam-Zuid. Het is nog steeds onduidelijk of ze tot het consulaat wordt toegelaten. Volgens de NOS is de minister bij het Turkse consulaat uit een voertuig gestapt.

Premier Rutte zorgde eerder vandaag dat het vliegtuig van een andere Turkse minister niet in Nederland kon landen. Rond het consulaat, waar beide ministers de Nederlandse Turken wilde toespreken om Erdogan in het zadel te houden, is alles hermetisch afgezet en daar geldt nu een noodbevel.

De politie zou ook de Turkse consul op de stoep bij het consulaat hebben tegengehouden en hem hebben verzocht terug naar binnen te gaan. De demonstranten, die zich verderop hebben verzameld scanderen: 'democratie, democratie!' en leuzen in het Turks. Er staan op dit moment ongeveer 500 demonstranten op de Westblaak. De groep neemt in aantal toe. Volgens RTV-Rijnmond is de sfeer grimmig. De aanwezige politie houdt in linie de demonstranten weg bij het consulaat.