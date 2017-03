Nederlandse ambassadeur niet meer welkom in Turkije

De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in Turkije. Dat maakt de Turkse media bekend.

Ook is het Nederlands consulaat in Istanbul door de Turken gesloten. De Nederlandse ambassadeur is op dit moment niet op zijn post in Ankera. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken "hoeft hij voorlopig ook niet terug te komen". Dat geldt ook voor de Nederlandse consult.