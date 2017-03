Rellen in Rotterdam na weigeren Turkse minister

Nadat bij het Turkse consulaat aan de Westblaak was doorgedrongen dat de Turkse minister van Familiezaken als ongewenst vreemdeling het land was uitgezet, keerden honderden demonstrerende Turken zich tegen de politie.

De mobiele eenheid moest hard ingrijpen om de orde te handhaven. De politie werd bekogeld met stenen, waarop meerdere charges nodig waren om de rust te doen wederkeren. Ook winkelruiten en geparkeerde auto's moesten het ontgelden en werden vernield door de demonstranten. Hierbij werden verschillende demonstranten aangehouden en raakte enkele gewond nadat zij gegrepen waren door politiehonden.

De Turkse minister van Familiezaken liet via haar Twitter account weten dat Nederland de internationale wetten, conventies en rechten van de mens schendt door haar niet toe te laten tot het Turkse consulaat in Rotterdam.

Instanbul

In Turkije bleef het nieuws niet onopgemerkt en verzamelde zich rond de honderd Turken voor het Nederlandse consulaat in Istanbul om te demonstreren. Hier moest de politie het consulaat met hekken afschermen tegen de demonstranten.

Düsseldorf

Ook in Duitsland kwamen Turken op de been om bij het Nederlandse consulaat in Düsseldorf te demonstreren tegen het besluit van Nederland. De demonstranten schreeuwden leuzen over Nazi-Nederland en brachten de wolvengroet.