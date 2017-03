Automobilist raakte gewond na botsing met vangrail op snelweg A2 bij Vught

Een automobilist is zondagmorgen door nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen de vangrail rechts van de weg gebotst en daarbij gewond geraakt. Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde rond 5.15 uur op de snelweg A2 tussen Boxtel en Vught.

Na de klap kwam de auto op één van de rijstroken tot stilstand. Wonderbaarlijk dat het voertuig niet in botsing is gekomen met andere weggebruikers.

De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het voertuig. Aanvankelijk werd gedacht dat de auto in brand stond maar de rook kwam die vrij kwam werd veroorzaakt door de geactiveerde airbags. De automobilist is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd waarna de snelweg weer volledig kon worden vrijgegeven.