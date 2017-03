Mannen opgepakt na inbraak in Cruquius

Bij een elektronicazaak op het Cruquiusplein in Cruquius is zondag rond 05.00 uur ingebroken. De daders waren er na de inbraak vandoor gegaan in een auto.

Na een zoekactie heeft de politie rond 06.15 uur twee verdachten aangehouden in de omgeving van de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek. Bij deze zoekactie is onder meer een politiehelikopter ingezet. De twee verdachten zijn voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

De rol van de twee mannen bij de inbraak zal worden onderzocht. Ook is een auto in beslag genomen. Het is nog niet bekend wat- en of de daders buit hebben gemaakt. De politie stelt een onderzoek in.