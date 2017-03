Website Rotterdam The Hague Airport tijd lang plat

De website van Rotterdam The Hague Airport is zondag een tijd lang niet bereikbaar geweest. Een woordvoerder van de luchthaven laat aan de NOS weten dat het om een storing ging.

In de Turkse media zou een hackersgroep uit Turkije claimden dat zij de website hebben gehackt in een reactie op de gebeurtenissen van zaterdagavond. ‘Omdat onze minister niet mag landen, mogen anderen niet opstijgen’, zegt men.

De woordvoerder van de luchthaven ontkent dat de website gehackt is. Dat de website niet bereikbaar was heeft geen gevolgen voor het vliegverkeer gehad. Wat de storing veroorzaakt heeft is niet bekend.