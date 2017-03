PVV in laatste peiling op gelijke hoogte met CDA

In de jongste peiling van Maurice de Hond staat de PVV van Geert Wilders met 22 zetels gelijk aan het CDA van Sybrand Buma. Bij de daling van de PVV spinnen vooral het CDA, GroenLinks, D66 en de SP garen. De VVD wist dit niet te vertalen naar groei.

Volgens De Hond is het onderzoek gedaan voor de rellen van afgelopen zaterdag. Deze gebeurtenis kunnen volgens de opiniepeiler nog invloed hebben op de electorale positie van de verschillende partijen.

Statistisch gezien is GroenLinks de snelst groeiende partij. Als de peiling zich in zetels zou vertalen krijgt de partij van Jesse Klaver er 16 zetels bij ten opzichte van de Kamerverkiezingen in 2012. De hardste klappen vallen bij de VVD en PvdA die respectievelijk 17 en 29 zetels moeten inleveren.