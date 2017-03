Meerderheid Nederlanders vindt dat regering juist heeft gehandeld

Een grote meerderheid van de Nederlanders (86%) vindt dat Nederlandse regering juist heeft gehandeld in het conflict met Turkije. Dit blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond.

Men zou verwachten dat kiezers van de PVV massaal zouden instemmen met het uitzetten van de Turkse minister, maar een groter aantal VVD, CDA, PvdA en 50Plus stemmers vindt dat de regering het juist heeft aangepakt.

Het campagne voeren door een Turkse minister voor het referendum in Nederland zagen Nederlander überhaupt niet zo zitten. Slechts 34 procent van de ondervraagden zou het geen probleem hebben gevonden als de minister onder normale omstandigheden naar Nederland was gekomen.

Turkije heeft schuld aan escalatie

Een grote meerderheid van de Nederlanders (91%) vindt dat het de schuld is van Turkse regering dat de situatie is geëscaleerd. Doordat er rellen zijn uitgebroken in Rotterdam door demonstreerden Turken vindt 60 procent van de Nederlanders dat het integratieproces van de Turken heeft gefaald.

Opzeggen associatieverdrag met Turkije

Door de escalatie vindt 71 procent van de ondervraagden dat het associatieverdrag met Turkije opgezegd moet worden. Wanneer deze opgezegd wordt zullen Turken die in Nederland willen gaan wonen een inburgeringscursus moeten volgen.

Invloed op stemgedrag

Een grote invloed op het stemgedrag heeft de vete tussen Turkije en Nederland niet. 77 procent zegt niet anders te gaan stemmen door de gebeurtenissen van zaterdag. Van de ondervraagden zegt 15 procent het nu zeker te weten om op een andere partij te gaan stemmen en 5 procent overweegt dit.