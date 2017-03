Dronken man rijdt in gestolen 25-kilometerwagen op snelweg

Op de parkeerplaats Vaarle aan de snelweg zagen agenten inderdaad de invalidewagen staan. Toen ze de bestuurder aanspraken bleek deze onder invloed van alcohol te verkeren. Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een nadere ademanalyse.

Ingesloten

De man had een promillage van ongeveer 1,2. Uit verder onderzoek bleek vervolgens dat het voertuig eerder op de avond was gestolen bij een woning in Helmond. Daarop is de verdachte ingesloten voor verder onderzoek. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd en de wagen gaat retour naar de rechtmatige eigenaar.