'Motorbendes gaan steeds vaker naar lokale horecagelegenheden vanwege sluiten clubhuizen'

Dit concludeert de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer, voorzitter van de landelijke strategische overleggroep die met gemeenten, politie, OM, FIOD en Belastingdienst motorbendes aanpakt. Dit schrijft het Algemeen Dagblad maandag. Volgens Meijer zijn er geen exacte cijfers bekend, maar is er voor het eerst sprake van een landelijke toename. In de afgelopen jaren zijn clubhuizen van motorbendes als de Hells Angels, Satudarah en No Surrender gesloten, waardoor de leden op zoek gaan naar andere plaatsen om bijeenkomsten te houden.Meijer in de krant:'We zien dat chapters meer fluïde opereren. Ze zijn op zoek naar een tijdelijke locatie en komen dan uit bij horecagelegenheden.'

Groepsvorming tegengaan

Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal gaf afgelopen maand al voor de komst van van Satudarah of Hells Angels in een brief tips aan horecaondernemers om m een huisreglement op te stellen. Een van de regels is bijvoorbeeld dat groepsvorming niet wordt getolereerd. In Den Bosch heeft het gemeentebestuur de horecaverordening aangepast: motorbendes mogen geen bijeenkomsten houden in cafés. In Tilburg is het in het centrum verboden in groepskleding horecatenten te betreden.