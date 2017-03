Pitatenpartij verkleed beelden als piraat

De Piratenpartij heeft op maandagochtend 13 maart tientallen beelden in heel Nederland verkleed als Piraat. Alle verkleedde standbeelden waren in het verleden belangrijke denkers en strijders op het gebied van maatschappij, burger, recht, machtsbalans en vrijheid.

Op alle beelden is een manifest aangebracht. Hierin staat de betekenis van de uitgebeelde figuur en hoe een brug kan worden gemaakt naar het gedachtegoed van de Piratenpartij.

De Piratenpartij wil met deze actie onderstrepen dat het kritisch kijken naar vrijheid en individuele rechten van burgers unieke denkers heeft opgeleverd en bepalend is geweest voor de huidige maatschappij. Het blijven nadenken over hoe grondrechten worden ingevuld en toegepast is de belangrijkste drijfveer voor de Piratenpartij.

Citaat: Ancilla van de Leest, lijsttrekker:

“In de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die belangrijke nieuwe inzichten bedachten en verspreidden. Zij lieten zich niet weerhouden door de vraag of de machthebbers van dat moment deze ideeën wel omarmden. Pas als we terugkijken op het verleden kunnen we nu de grote denkers en strijders aanwijzen en uitroepen als helden van de historie.”