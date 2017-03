Werknemers glasfabriek staken

Werknemers van flessenproducent Owens Illinois in Schiedam staken vanaf vandaag, maandag 13 maart, voor een beter sociaal plan. Het bedrijf, dat de vestiging in Schiedam wil sluiten, ging niet in op een ultimatum dat de vakbonden namens werknemers hadden verzonden aan de directie.

De werknemers eisen een transitievergoeding met factor 2,5 zonder maximering van de ontslagvergoeding, een acceptabel outplacement-traject voor werknemers die op straat komen te staan en het schrappen van de eigen bijdrage van werknemers in hun (om)scholingskosten.

Ali Gündüz, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het moet niet gekker worden. Je wordt door Owens Illinois ontslagen, en je moet 25% van de scholingskosten betalen.’

Hijgerig

Eerder al stelde Gündüz dat het bedrijf ‘veel te hijgerig’ is rond de voorgenomen sluiting van de vestiging Schiedam. ‘Er ligt nog geen advies van de Centrale Ondernemingsraad (COR)’, stelde Gündüz. ‘Het bedrijf wil sluiten maar het heeft de noodzaak daarvan nog niet kunnen aantonen.’

Owens Illinois wil alleen praten over een beter sociaal plan als de COR afziet van een eventuele juridische procedure. Gündüz: ‘Dat is ongehoord en nog nooit vertoond. Als je in je eigen plannen gelooft, ga je met vol vertrouwen een eventuele rechtszaak tegemoet.’

De onderhandelingen over een goed sociaal plan liepen maandag 6 maart, na talloze eerdere onderhandelingsronden, helemaal vast. ‘Ruim tweehonderd mensen die worden getroffen door een eventuele sluiting van de Schiedamse glasfabriek van Owen Illinois verdienen een beter lot. Beter dan wat de directie ze nu biedt’, zegt Agostino di Giacomo Russo van CNV Vakmensen. ‘Het aanbod van de werkgever was en bleef ver onder de maat.’

Chantage

Gündüz vult aan: ‘En met de voorwaarden voor een beter sociaal plan chanteert het bedrijf de werknemers. Dit kan niet op deze manier. Naast deze principiële kwestie, rammelt het directieplan in de onderbouwing aan alle kanten. Dit moet echt anders en veel beter. Wij willen dat het bedrijf open blijft, of in ieder geval dat alles in het werk wordt gesteld om de plannen die er bij de directie zijn, in volle omvang te kunnen beoordelen. En we willen een fatsoenlijk sociaal plan voor mensen die straks mogelijk toch getroffen worden. Dat is de inzet van deze staking.’

Glasproducent Owens Illinois heeft circa 850 medewerkers in dienst in Nederland, waarvan 230 in de met sluiting bedreigde Schiedamse vestiging. De directie wil de productie van (bier)flessen verplaatsen naar het Poolse Jaroslaw en enkele vestigingen in Duitsland. Owens Illinois beschikt over 35 fabrieken in Europa.