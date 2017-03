Plan 'Handen Thuis' tegen seksueel ongewenst gedrag

Dat is broodnodig, want 40% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Naar schatting 850.000 vrouwen hadden weleens geslachtsgemeenschap tegen hun wil. Het Stembusakkoord is een initiatief van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Dit meldt het kenniscentrum op de website,

Uit een nieuwe peiling onder 1.000 Nederlanders (Ipsos in opdracht van Rutgers) naar seksuele intimidatie op straat, het werk en in het uitgaansleven blijkt dat veel Nederlanders dergelijk gedrag ontoelaatbaar vinden. Er zijn maar weinig mensen die vinden dat bijvoorbeeld het versturen van seksueel getinte e-mails op het werk of seksuele grappen maken over collega’s moet kunnen. Ook vinden veel mensen dat iemand nasissen op straat of een onbekende betasten in het uitgaansleven niet door de beugel kan.

Desondanks komt dit soort gedrag wel vaak voor, vooral onder jonge vrouwen. Zo heeft een kwart van de jonge vrouwen het afgelopen jaar seksuele intimidatie op het werk meegemaakt, 4 op de 10 een vorm van seksuele intimidatie in het uitgaansleven en de helft seksuele intimidatie op straat.

Hoewel specifieke gedragingen over het algemeen worden afgekeurd, vindt 1 op de 5 mannen dat er overdreven wordt gedaan over seksuele intimidatie. Een kwart van de Nederlanders vindt dat een meisje met sexy kleding aan niet moet zeuren dat ze seksueel getinte opmerkingen krijgt, en ruim 1 op de 10 vindt dat een meisje met sexy kleding aan ook niet moet zeuren als ze om die reden wordt lastig gevallen.

Preventie

In het Stembusakkoord slaan GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS de handen ineen. De partijen willen meer nadruk op seksuele wensen en grenzen in seksuele vorming en meer ondersteuning van professionals, zoals docenten. Ook is er meer aandacht nodig voor preventie van plegergedrag, in plaats van alleen maar in te zetten op de weerbaarheid van meisjes en vrouwen.

Cultuuromslag

Directeur Ton Coenen van Rutgers is blij met het Stembusakkoord:

'Nederland heeft echt een cultuuromslag nodig. Het is nog veel te normaal dat mensen worden lastig gevallen, geïntimideerd en aangerand. In café en op school, op werk en op straat. De politiek kan met het juiste beleid niet alleen een verschil maken voor vrouwen en meisjes maar ook voor mannen en jongens.'

Voor het Stembusakkoord ‘Handen Thuis’ zijn politieke partijen benaderd die de afgelopen kabinetsperiode in de Tweede Kamer zaten. Het CDA, de ChristenUnie en de SGP hebben aangegeven het belangrijk onderwerp te vinden, maar terughoudend te zijn in het tekenen van stembusakkoorden. De VVD heeft besloten niet mee te tekenen, vanwege campagne activiteiten elders in het land.