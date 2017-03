Man loopt over snelweg en eindigt in de cel

Rond middernacht, in de nacht van zondag op maandag, kwamen er diverse meldingen binnen bij de politiemeldkamer dat er een man over de vluchtstrook van de A58 liep.

Agenten zijn de man gaan zoeken en troffen hem aan net na de Vlaketunnel, ter hoogte van Kruiningen. Hij had, volgens eigen zeggen, niet in de gaten dat hij op een snelweg liep. Zijn brommer, zo verklaarde hij, had een lekke band. Door de agenten is de 22-jarige Belg uit Jabeke naar een hotel in Goes gebracht.

Hotel of cel?

Kennelijk had de man er toch geen behoefte aan om zijn nacht door te brengen in het hotel, want enige tijd later belde een medewerker van het hotel dat de Belg zojuist een fiets van het hotel had gestolen en dat hij daar op vertrokken was. De agenten zijn dus snel weer terug gereden naar het hotel en troffen de man aan in de Anthony Fokkerstraat. De fiets had hij inmiddels achtergelaten vlakbij het hotel. Door de agenten werd deze weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar die ook aangifte heeft gedaan van de diefstal.

De Belg is aangehouden en overgebracht naar een politiecel in Torentijd waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij wordt vandaag verder gehoord over de zaak.