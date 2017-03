Dronken Roemeense vrachtwagenchauffeur veroorzaakt ravage voor Spijkenisserbrug

De vrachtwagen reed vanuit Spijkenisse richting Hoogvliet toen de chauffeur om kwart over acht ‘s morgens zijn stuur omgooide, vermoedelijk om te keren. Daarbij raakte hij een caravan die net bezig was met een inhaalmanoeuvre. Gelukkig raakte de Roemeense, 30-jarige chauffeur alleen de caravan en niet de auto. Er vielen geen gewonden.

De aanrijding veroorzaakte een enorme ravage. Het verkeer over de Spijkenisserbrug was in beide richtingen lange tijd gestremd. De vrachtwagenchauffeur bleek onder invloed van alcohol. Hij blies 540 UG/L. Hij is aangehouden, kreeg een rijverbod van zes uur en een boete.