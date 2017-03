Mannen finaal door het lint na drugsgebruik

Het gaat om een 51-jarige man uit Silvolde en een 36-jarige Doetinchemmer.

In eerste instantie kreeg de politie een melding dat op de Voorstsestraat in Ulft twee mannen uit een auto waren gestapt die vervolgens met hun vuisten de ruiten van hun auto aan het inslaan waren. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de twee al weer vertrokken richting Dinxperlo. Direct daarna kwam een melding binnen dat de mannen met gierende banden naar de Welinkweg waren gereden. Daar werden de twee aangetroffen achter een woning. De auto was in die straat ook met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. In de auto lag een groot kapmes.

De beide mannen zaten helemaal onder het bloed en waren nauwelijks aanspreekbaar. De Doetinchemmer moest met behulp van pepperspray onder controle gebracht worden.

Beide mannen zijn naar het politiebureau overgebracht. Gezien hun toestand is een arts ingeschakeld om hun gezondheid te beoordelen. Die concludeerde dat zij zwaar onder invloed van drugs waren.