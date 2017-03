OM eist celstraffen voor mensensmokkel gammele boot haven IJmuiden

De twee mannen, een 26-jarige Amsterdammer en een 27-jarige man uit Wormer, waren aan boord van de boot die op 15 augustus 2015 door de marechaussee werd aangehouden tijdens een grensbewakingscontrole in de haven van IJmuiden. Op de boot zaten 24 vreemdelingen.

Vreemdelingen

Dertien van hen waren van Vietnamese afkomst en niet in het bezit van geldige identiteitspapieren. De overige elf vreemdelingen bleken Albanezen waarvan er twee geen ID konden tonen. Allen zijn het vreemdelingentraject ingegaan. Deze vluchtelingen zouden naar Engeland hebben willen reizen en moesten daar in de meeste gevallen flinke sommen geld voor betaalden.

Verder onderzoek

De Koninklijke Marechaussee deed onder leiding van het OM verder onderzoek naar mogelijk meer verdachten bij deze mensensmokkel. Dit resulteerde in nog eens zes aanhoudingen: drie personen uit Bussum (een 46-jarige man, een 47-jarige vrouw en een 28-jarige man), een 24-jarige man uit Huizen, een 32-jarige man uit Hilversum en een 30-jarige man uit Amsterdam. Uit dit onderzoek bleek volgens het OM dat deze zes verdachten deelnamen aan een crimineel samenwerkingsverband en zich bezig hielden met het telen van hennep.

Mensensmokkel

Tijdens het requisitoir benadrukte de officier van justitie het verwerpelijke karakter van mensensmokkel. Een grote groep mensen werd, voor eigen gewin van de verdachten, blootgesteld aan een levensgevaarlijke situatie. Ook ondermijnt mensenhandel het overheidsbeleid als het gaat om illegaal verblijf in en illegale toegang tot Nederland en andere Europese landen.

De officier achtte mensensmokkel bewezen, onder meer op basis van telefoongegevens, whatsapp-gesprekken en camerabeelden. Al zijn de vluchtelingen niet in Engeland gearriveerd, het is volgens de officier niet bij een poging gebleven. Van het kopen tot de boot, het onderbrengen in een safehouse, het vervoer naar de boot tot het laten plaatsnemen in de boot: alle handelingen waren erop gericht dat de verdachten de vluchtelingen hebben geholpen bij de toegang en de doorreis.

Levensgevaarlijk

Hierbij was sprake van een levensgevaarlijke situatie. Volgens deskundigen leek de zeilboot niet zeewaardig, niet geschikt voor 25 personen en niet voorzien van de juiste reddingsmiddelen. Ook ontbraken op het schip mogelijkheden tot het geven van noodsignalen. De technische staat van het zeilschip, de overbelading, het gebrek aan kennis bij de bemanning en het betreffende vaargebied maakte het onwaarschijnlijk dat de tocht naar Engeland met goed gevolg afgelegd zou worden.

Crimineel Samenwerkingsverband (CSV) en hennepteelt

Naar de zes verdachten werd een uitgebreid onderzoek ingesteld dat resulteerde in de verdenking dat er gedurende langere tijd sprake is geweest van een crimineel samenwerkingsverband tussen deze personen. Dit samenwerkingsverband concentreerde zich met name op de hennepteelt, maar daar is het plegen van mensensmokkel bijgekomen. Dit zeer ernstige feit weegt voor het OM het meest zwaar in de strafeis.

Strafeisen

Tegen de 28-jarige man uit Bussum en de 30-jarige Amsterdammer werd vijf jaar gevangenisstraf geëist. De officier achtte bewezen dat dit tweetal de grootste rol heeft gespeeld in het mensensmokkelincident. De 30-jarige Amsterdammer stelde hierbij zijn huis als safehouse beschikbaar en was betrokken bij de aanschaf van de boot. De 28-jarige man uit Bussum speelde daarnaast een belangrijke coördinerende rol in de hennepteelt.

Tegen de 46-jarige man uit Bussum werd vier-en-half jaar gevangenisstraf geëist. Hij had ook een belangrijke rol in het mensensmokkelincident en was de regelaar rondom de hennepteelt, zorgde voor een pand waar de hennep werd geteeld en voor het vervoer van planten en knippers.

De 24-jarige man uit Huizen kreeg een eis van drie-en-half jaar te horen en tegen de 47-jarige vrouw uit Bussum en de 24-jarige man uit Huizen werd respectievelijk drie jaar en 32 maanden cel geëist. Alle drie waren zij betrokken bij het smokkelincident en de hennepteelt.