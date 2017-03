Trajectcontrole Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht gefaseerd ingeschakeld

Vanaf volgende week maandag gaat de trajectcontrole in de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht gefaseerd aan. Dit meldt het Openbaar Ministerie maandag.

'Op 20 maart wordt de trajectcontrole actief voor het verkeer dat via de A2 tunnel richting het zuiden reist', aldus het OM. In de Koning Willem-Alexandertunnel komen in totaal vier trajectcontroles, in elke buis één', aldus het OM.

2,5 kilometer

De controles in de A2 en N2 richting het noorden worden naar verwachting op 1 mei actief. De laatste trajectcontrole in de N2 tunnel richting het zuiden start eind mei. De camera’s hangen voor en na de tunnels. Hierdoor wordt over een afstand van ongeveer de 2,5 km de gemiddelde snelheid gemeten. Op de A2 wordt gehandhaafd op 100 km per uur, op de N2 wordt gehandhaafd op 80 km per uur.