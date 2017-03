''Twitteren vanaf de bank of het land besturen''

Het debat was niet echt verrassend. Het meest opvallende was de opmerking die Rutte plaatste toen het ging om de diplomatieke rel met Turkije. Wilders vond namelijk dat Rutte zaterdag harder had moeten terugslaan richting de Turken. Rutte antwoorde: ''Dit is het verschil tussen twitteren vanaf de bank en het land besturen''.

Ook kwam Wilders onder vuur te liggen als het ging om zijn ''belofte'' om de Koran in Nederland te bannen. Wilders grapte zijn ''belofte'' weg, maar Rutte vond de Koran-politie van Wilders een misleidende verkiezingsbelofte van de PVV.