'Turkse minister wist aan eerste politieblokkade te ontkomen'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is door het Turkse consul-generaal autoriteiten "op schandalige wijze misleid."

Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur waar de burgemeester terug blikte op een bewogen nacht. Volgens Aboutaleb zou hij en zijn team in het continue contact met de Turkse consul, zijn misleid met betrekking over de komst van de Turkse minister van Familiezaken Kaya.

Op het moment dat de Turkse minister naar Nederland onderweg was, was er geen contact meer te krijgen met de consul en hield Aboutaleb met alle scenario's rekening. Dus ook met de komst van de minister.

De politie wist de colonne te onderscheppen ter hoogte van Rotterdam, maar de minister wist te ontkomen, aldus de burgemeester. Voor het Turkse consulaat wist de politie de minister en haar beveiligers alsnog klem te rijden. Omdat de driehoek (gemeente, politie en OM) niet wisten of de beveiligers van de Turkse minister bewapend waren, werd een speciaal politieteam ingezet. Deze bleek niet nodig en de minister en haar gevolg werden uiteindelijk Nederland uitgezet.