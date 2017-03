Minder plofkip in de schappen

Vorig jaar is het aandeel van de supermarktomzet van kip met een welzijnskeurmerk met 20% gestegen ten opzichte van 2015. Dat is goed nieuws voor miljoenen kippen.

Wakker Dier concludeert dit uit haar analyse van cijfers van IRI Nederland. Consumenten blijken bereid te betalen voor dierenwelzijn: zes jaar geleden ging van elke 100 euro die werd uitgegeven aan kip maar 7 euro naar kip met een keurmerk. Inmiddels is dat 19 euro. Wakker Dier: “Deze cijfers geven een duidelijk signaal aan supermarkten: zet vol in op kip met Beter Leven keurmerk, de klant is er klaar voor.” Wakker Dier blijft campagne voeren totdat alle kip in de supermarkt is voorzien van minimaal 1 ster Beter Leven van de Dierenbescherming.