Bedrijf mag hoofddoek verbieden

Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten. Het verbieden van een hoofddoek is geen discriminatie, zo oordeelde het hof vandaag.

Een vrouw uit België was naar het hof gestapt omdat haar werkgever, beveiligingsbedrijf G4S, haar had gevraagd om geen hoofddoek meer te dragen tijdens haar werk. De vrouw begon met het dragen van een hoofddoek toen ze drie jaar in dienst was als receptioniste. Ze weigerde haar hoofddoek niet te dragen waarna ze werd ontslagen. Een andere vrouw uit Frankrijk die op haar werk een hoofddoek wilde dragen had een zaak aangespannen.

Het hof plaatst wel een kanttekening. Het verbod moet gebaseerd zijn op een bedrijfsreglement waarin staat dat 'het zichtbaar maken van enig politiek, filosofisch of religieus teken' verboden is.