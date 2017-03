Dode man parkeerplaats Vaassen blijkt vermoord

Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is op de parkeerplaats en wie erbij betrokken waren is in volle gang. De politie onderzoekt meerdere scenario’s en alle informatie van mensen die wellicht meer weten is nog van harte welkom.

Het lichaam van de man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 maart door agenten aangetroffen rond 00.10 uur, na een melding over een verdachte situatie op de carpoolplaats. Al snel was duidelijk dat de man door een misdrijf om het leven gekomen was.

Er is afgelopen weekend een groot rechercheteam op de zaak gezet. Op de parkeerplaats is uitvoerig sporenonderzoek verricht en in de ruime omgeving is een buurtonderzoek gehouden. Ook zijn diverse mensen uit de omgeving van het slachtoffer gehoord.