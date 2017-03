Meeste scholieren kiezen voor GroenLinks

'D66 en VVD scoren ook hoog bij de scholieren. De PVV eindigt als vierde. De andere partijen volgen op ruime afstand', aldus de uitslag van de Scholierenverkiezingen die dinsdagmiddag bekend is gemaakt bij ProDemos, ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’

'Ook bij de Kinderverkiezingen, gehouden onder leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs, won GroenLinks. Ook hier zien we goede scores voor de VVD en D66 bij de jeugd', aldus ProDemos.

In totaal stemden 140.964 jongeren van scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo, verspreid door heel Nederland. Bij de Kinderverkiezingen stemden 11.329 kinderen uit groep 7 en 8. De leerlingen stemden op school tussen woensdag 8 maart en dinsdag 14 maart.

Uitslag Scholierenverkiezingen: GroenLinks de grootste

GroenLinks komt bij de Scholierenverkiezingen als grootste partij uit de bus met 19,3% van de stemmen. Omgerekend zouden dit 30 Kamerzetels zijn. Op de tweede plek eindigt D66 met 17,4 % (27 zetels). De VVD is de derde partij met 15,1% (24 zetels) .

De PVV eindigt bij de scholieren op de vierde plaats met 12,6% (20 zetels). De afstand tot de volgende partijen is vrij groot. Op vijf eindigt het CDA met 5,6%.

In 2012 was de PvdA nog de grootste partij bij de Scholierenverkiezingen, zij zijn nu de zevende partij, met 4,8 % van de stemmen.

Uitslag Kinderverkiezingen: GroenLinks ook hier de winnaar

Ook bij de Kinderverkiezingen wint GroenLinks. Met 20,2% van de stemmen zijn ze de grootste partij. Op twee eindigt de VVD (19%) en op drie D66 (3%).

Ook hier tekent zich een groot verschil af tussen, in dit geval, de top drie (GroenLinks, VVD en D66) en de andere partijen. Op vier eindigt de Partij voor de Dieren met 8,7 %, gevolgd door PVV (6,1%), SGP (5,7%), ChristenUnie (5,5%) en PvdA (5,2%).

Scholierenverkiezingen

In verkiezingstijd organiseert ProDemos schaduwverkiezingen onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo: de Scholierenverkiezingen. Voor de Scholierenverkiezingen waren dit jaar 495 scholen aangemeld, waar 262.062 leerlingen konden stemmen.

Kinderverkiezingen

Daarnaast organiseert ProDemos de Kinderverkiezingen voor groep 7 en 8 van de basisschool. Voor de Kinderverkiezingen zijn ruim 13.000 leerlingen aangemeld. Voor de Kinderverkiezingen waren 376 scholen aangemeld. Hier konden 16.335 kinderen stemmen.