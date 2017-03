Langs A28 gevonden wolf kwam uit Duitse roedel

De wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland.

'Het gaat om een gezond jong mannetje van ongeveer 1 ½ jaar oud uit de roedel “Cuxhaven” ten noorden van Bremen, in de regio Nedersaksen', zo blijkt uit DNA-analyse meldt de provincie Drenthe dinsdagmiddag.

DNA-onderzoek

Het Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in samenwerking met Wageningen Environmental Research het onderzoek uitgevoerd. Onderzoeker Hugh Jansman: 'Uit het onderzoek is gebleken dat het jonge dier in goede conditie was en het is hier zelf naar toe komen lopen. De afstand tot de plaats waar het dier begin maart dood werd aangetroffen is hemelsbreed ongeveer 200 kilometer. Het dier was goed doorvoed en in maagresten zijn sporen van een haas en een ree aangetroffen'.

Locatie en herkomst

Sinds 2012 heeft zich in de regio Nedersaksen een roedel wilde wolven gevestigd. Een wolvenpaar is hier in 2014 voor het eerst gezien. De jonge wolf is zeer waarschijnlijk een welp uit het eerste nest van dit wolvenpaar in 2015. Bekend is dat er diverse roedels (wolvenfamilies) op ongeveer 200 km afstand van de Nederlandse grens bevinden.

Jonge wolven

Jonge wolven verlaten na 1 tot 2 jaar hun geboorteroedel op zoek naar een eigen leefgebied. Zij leggen per dag een afstand van 25 tot 70 km af. De komende jaren zullen wolven naar verwachting vaker over de grens naar Nederland komen en zich op langere termijn misschien ook permanent vestigen. Wolven zijn over het algemeen uiterst schuw en voorzichtig tegenover mensen.