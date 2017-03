Lichaam aangetroffen in kanaal Son en Breugel

Een voorbijganger op de fiets trof dinsdagavond toen hij over de Kanaaldijk-Noord bij Son en Breugel reed een levenloos lichaam aan.

In het Wilhelminakanaal bij Son en Breugel is dinsdagavond een stoffelijk overschot aangetroffen. Een passerende fietser zag het lichaam rond 18.20 ter hoogte van industrieterrein Ekkersrijt in het water drijven en belde de hulpdiensten.

Traumaheli

Die rukten meteen met groot materieel uit. Behalve de politie en ambulancedienst kwamen ook de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse. Al snel bleek dat ze niets meer voor het slachtoffer konden betekenen.

Brandweer

Oppervlakteredders van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald. Over de omstandigheden waaronder het slachtoffer te water raakte en de identiteit is nog niets bekend. De politie hield nieuwsgierige omstanders op aftand en is begonnen met een onderzoek.