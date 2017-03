Politici proberen kiezer te overtuigen in laatste debat

Het debat werd gehouden in Den Haag in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw. Daarbij gingen de lijsttrekkers van de acht grootste partijen één op één met elkaar in debat waarbij over een stelling van één van de lijsttrekkers werd gedebatteerd.

Klaver - Buma: "De verschillen tussen arm en rijk moeten kleiner"

Klaver vindt dat de plannen van het CDA vooral gunstig zijn voor mensen die het toch al beter hebben en wil meer nivelleren. Buma spreekt over het nivelleringsfeest van Hans Spekman. Klaver vindt dat het CDA een bankier meer wil laten profiteren dan een postbezorger.

Pechtold - Roemer: "Trump en Poetin maken een sterkere EU noodzakelijk"

Roemer vindt dat de EU te veel te zeggen krijgt terwijl Pechtold hamert op meer samenwerking in Europa. Roemer is (nog) niet voor een nexit. 'Maar wanneer er een referendum wordt aangevraagd, ben ik daar voor', aldus Roemer. Ik ben niet voor een nexit. Maar als er een verzoek komt, dan loop ik niet weg." Hij zegt vervolgens een nieuw verdrag te willen om de "soevereiniteit bij grote landen" terug te krijgen.

Buma -Pechtold: "Voor de veiligheid van Nederland zijn harde maatregelen nodig"

Hier stonden privacy en veiligheid recht tegenover elkaar waarbij Buma de privacy nog meer wil opofferen om burgers meer veiligheid te kunnen geven. Pechtold daarentegen zei dat het volgens D66 beiden mogelijk is.

Roemer -Asscher: "De tandarts hoort thuis in het basispakket"

Asscher schetst dat dit plan van de tandarts van Roemer 1,9 miljard euro kost en is bereid om daar met Roemer over te praten. Maar Roemer wil daarnaast ook het eigen risico afschaffen en een Nationaal Zorgfonds. Dat kost volgens Asscher gezamenlijk 4 miljard en zegt dat Roemer 'alleen 100 procent SP wil, anders is het nee'.

Rutte -Klaver: "Het is goed dat er door de Turkije-deal minder migranten naar Nederland komen"

Klaver is niet te spreken over de trotsheid van Rutte over Turkije-deal en noemt Rutte cynisch. Klaver vindt dat we voor 3 miljard euro onze verantwoordelijkheid hebben afgeschoven en vangt Turkije nu veel Syriërs op.

Segers - Rutte: "We moeten binnen een generatie niet langer afhankelijk zijn van gas en olie"

Het Klimaat is voor Segers erg belangrijk en hij vindt dat dit belangrijke onderwerp in de afgelopen verkiezingscampagne niet voldoende aan bod is gekomen. Binnen een generatie moet Nederland volgens hem niet langer afhankelijk zijn van olie en gas. Rutte wil daar best een heel eind in meegaan maar vindt dat Nederland genoeg innovatie in huis heeft om dit probleem te kunnen tackelen.

Asscher - Wilders: "Nederland is van ons allemaal"

Hier botsen Asscher en Wilders echt. 'Volgens mij is Asscher de weg kwijt', laat Wilders weten die vindt dat de stelling van Asscher de verkiezingsslogan is van partij DENK. Asscher zet de aanval in en gaat in tegen de 'minder, minder, minder boodschap' van Wilders.

Wilders -Segers: "De islam vormt de grootste bedreiging voor Nederland"

Wilders noemt de laatste stelling in het debat 'waar het eigenlijk allemaal om draait'. Segers spreekt over legitieme bezwaren die Wilders heeft maar vindt dat de strijd anders moet worden aangepakt.

Kiezer

Het woord is nu geheel aan de kiezer. Woensdag gaan de stembussen open en kunnen Nederlanders hun eigen keuze maken door te kiezen voor die partij die hen de komende vier jaar in de Tweede Kamer moeten gaan vertegenwoordigen.