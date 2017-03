Gülen-aanhangers in Nederland voelen zich bedreigd

De aanhangers voelen zich nu bedreigd. In Sabah, een regeringsgezinde krant in Turkije, zijn namen genoemd van bekende Gülen-aanhangers in Nederland. Daarbij werden ook foto's geplaatst. Dit meldt dagblad Trouw woensdag. Trouw schrijft dat Sabah het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir beschouwd als 'geestelijke leider' van de Gülen-organisatie in Nederland. In Trouw reageert Yazir; 'Ik ben maar een lokale politicus en, in alle bescheidenheid, totaal niet in staat om onze Nederlandse regering over te halen een internationale diplomatieke rel te stichten. Geert Wilders is nota bene mijn politieke tegenpool.' Hij noemt de beschuldigingen 'te bizar voor woorden’ en ‘hele grote leugens’

Naast Yazir worden ook het Zuid-Hollandse CDA-Statenlid Muzaffer Cetin, oud-CDA-bestuurder in Rotterdam Alaattin Erdal en hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Gülen-gezinde krant Zaman Vandaag genoemd. Erdal laat weten dat hij aangifte gaat doen van de bedreigingen die hij ontvangen heeft na de berichtgeving in de Turkse krant. Op sociale media zijn al veel reacties te lezen over de krantenberichten. In sommige reacties valt te lezen dat ze hopen dat president Erdogan de doodstraf weer zal invoeren. Dat kan hij doen als de Turkse grondwet na het komende referendum wordt gewijzigd. Dan kunnen Gülenisten een ‘passende straf’ krijgen, zo blijkt uit sommige reacties.