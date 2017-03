Derde slachtoffer van het roeiongeval bij Huissen overleden

De roeier die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij het roeiongeluk bij Huissen is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Dat heeft de voorzitter van de Arnhemse roeivereniging Jason, Erik Metz, aan Omroep Gelderland, laten weten. Het slachtoffer was lid van de vereniging.

Op de Nederrrijn sloeg zaterdagochtend een roeiboot om met vijf inzittenden. Waarschijnlijk als gevolg van een boeggolf van een passerend binnenvaartschip. De roeiers kwamen onder een duwbootcombinatie terecht, zo meldt de NOS. Daarna werden twee roeiers van 71 en 60 vermist. Nog diezelfde dag werden hun lichamen in de omgeving gevonden.

De man die in kritieke toestand uit het water werd gehaald en nu in een ziekenhuis is overleden was volgens voorzitter Erik Metz de 49-jairge stuurman van de boot.

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt het ongeval. Waarschijnlijk worden de resultaten daarvan aan het einde van de maand bekendgemaakt.