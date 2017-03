Limburgs ambtenarenechtpaar aangehouden op verdenking van witwassen en verduistering

In de gemeente Leudal is gemeentesecretaris Diana N. aangehouden in verband met een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. N. is aangehouden op verdenking van witwassen.

Tegelijkertijd is ook haar man aangehouden. Hij is een oud-ambtenaar van de gemeente Helmond. Hij is aangehouden op verdenking van verduistering, valsheid in geschrifte en witwaspraktijken. Het onderzoek werd gestart nadat de gemeente Helmond in december 2016 aangifte tegen Pieter H. had gedaan. Men vermoedt dat hij 20.000 euro heeft verduisterd, maar de precieze omvang van de fraude wordt nog onderzocht. Dit meldt De Limburger woensdag.

Onderzoek woning Echt en kasteel Roosteren

De politie heeft vorige week de woning van het echtpaar in Echt onderzocht evenals een kasteel in Roosteren. Er werd beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers en computers. Ook auto’s en fietsen, huishoudelijke artikelen en audioapparatuur werden meegenomen voor nader onderzoek. Er wordt gekeken of deze goederen zijn aangeschaft met verduisterd gemeenschapsgeld.