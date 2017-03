Opkomstpercentage nu 82%, fors hoger dan in 2012

Het opkomstpercentage is woensdag met 82% zoals verwacht flink hoger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Opkomstpercentage 21.00 uur

Niet alle stembureaus zijn om 21.00 uur gesloten omdat er nog lange rijen stonden. De opkomst om 21.00 uur was 82 procent.

Opkomstpercentage 19.45 uur

Volgens onderzoeksbureau Ipsos heeft om 19.45 uur maar liefst 73 procent van de stemgerechtigden de weg naar het stembureau weten te vinden. In 2012 waren 66 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht.

Opkomstpercentage 19.15 uur

Om 19.15 uur heeft volgens onderzoeksbureau Ipsos al 69 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. In 2012 lag het percentage op het zelfde tijdstip op 60 procent.

Opkomstpercentage 17.45 uur

Om 17.45 uur had volgens onderzoeksbureau Ipsos al 55 procent van de stemgerechtigden gestemd. Daarmee ligt het percentage al 7 procent hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, toen om 17.45 uur nog maar 48 procent van de kiezers had gestemd.

Opkomstpercentage 15.45 uur

Om 15.45 uur lag het percentage van de stemgerechtigden op 43 procent, zo meldt onderzoeksbureau Ipsos woensdagmiddag. Daarmee ligt het percentage 6 procent hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, toen om 15.45 uur 37 procent van de kiezers had gestemd.

Opkomstpercentage 13.45 uur

De cijfers van onderzoeksbureau Ipsos om 13.45 uur laten een percentage zien van 33 procent. In 2012 lag het percentage om 13.45 uur nog een flink stuk lager namelijk op 27 procent.

Mooie lenteweer

Het mooie lenteweer van vandaag in heel Nederland draagt daar dan ook zeker aan bij. Ipsos, die de metingen in opdracht van NOS en RTL verricht, ziet tot nu toe een grote parallel met de verkiezingen van 2006 waarbij het uiteindelijke opkomstpercentage aan het eind van de dag op 80,4 procent uitkwam.

Opkomstpercentage 10.30 uur

Eerder maakte Ipsos vandaag het opkomstpercentage van 10.30 uur bekend. Dat lag op dat moment op 15 procent en daarmee 2 procent hoger dan op hetzelfde tijdstip tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Middernacht al stemmen in Castricum

De eerste stemlokalen gingen al rond middernacht open. Dat was onder meer op het NS-station van Castricum. In Amsterdam-Noord kon de hele nacht gestemd worden op een zogeheten stemfeest. Om 05.00 uur ging het stemlokaal op Eindhoven Airport open en een kwartier later volgden de lokalen in Breda en Nijmegen. Om 7.30 uur waren alle bureaus open.

Bijna 13 miljoen kiezers

Bijna 13 miljoen mensen mogen vandaag hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer-verkiezingen . De kiezers kunnen bij ongeveer 8900 verschillende stembureaus terecht.