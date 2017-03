Synthetisch drugsafval in op vluchtstrook achtergelaten vrachtwagen

De politie werd woensdagochtend vroeg gewaarschuwd door een voorbijganger toen deze een op de vluchtstrook achtergelaten vrachtwagen langs de N269 tussen Hilvarenbeek en Tilburg zag staan. 'In de vrachtwagen is vermoedelijk synthetisch drugsafval aangetroffen', meldt de politie die een onderzoek is gestart.