TBS met dwangverpleging en 6 jaar cel geëist dodelijk ongeval Zelhem

'Op 17 juni 2016 is de wereld van een gezin uit Stolwijk compleet op zijn kop gezet. Het is de dag waarop hun geliefde zoon en broertje overlijdt na de aanrijding’, zo begon de officier van justitie haar requisitoir vandaag in de rechtbank in Zutphen.

Terecht staat een 39-jarige man uit Doetinchem. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval waarbij een vier jarig jongetje overlijdt en waarbij vader, moeder en hun drie jarige dochter ernstig gewond raken.

Vakantieweek

Het gezin is die dag net met de auto vertrokken na een vakantieweek samen in Zelhem toen er een frontale botsing ontstond met de verdachte, die reed in een auto welke hij vlak daarvoor met geweld had gestolen van een psycholoog van het NIFP (Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie).

Dollemansrit

De man haalt op zijn dollemansrit diverse auto’s in met hoge snelheid. Uit verklaringen en metingen blijkt dat hij rond de 150 km per uur moet hebben gereden op een weg waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Vlak voor de frontale botsing haalt hij weer een auto in en stuurt terug naar de rechter rijbaan en raakt met vier wielen in de rechterberm. Hij stuurt de auto weer de weg op, maar daarbij komt hij op de linker rijbaan, waar op dat moment het gezin rijdt. De frontale botsing met dramatische afloop is het gevolg.

Schuldig aan dood

De officier acht de man schuldig aan dood door schuld in het verkeer, artikel 6 WVW. Het ongeval is aan verdachtes schuld te wijten, het gaat hier om grove schuld. Hij heeft een onaanvaardbaar risico genomen door met drank en medicijnen op, met hoge snelheid te gaan rijden in de auto terwijl hij niet beschikte over een geldig rijbewijs.

Geschorst uit voorlopige hechtenis

In 2011 is bij de verdachte een bipolaire stoornis tot uiting gekomen. Naast manische en depressieve episodes is er ook sprake van agressie naar mensen om hem heen. Vanaf de zomer van 2015 escaleert het met uiteindelijk op 25 oktober 2015 meerdere mishandelingen, een bedreiging en gevaarlijk rijden. Hij wordt aangehouden en gaat in voorlopige hechtenis. Ten tijde van het ongeval was hij net door de rechtbank geschorst uit zijn voorlopige hechtenis.

'Waarom?'

De officier van justitie: 'Het ongeval heeft veel commotie veroorzaakt in de samenleving. Een jongetje van nog maar vier jaar komt te overlijden, doordat iemand met drank op, zonder geldig rijbewijs, in een gestolen auto, terwijl hij net geschorst was door de rechtbank, als een gek rijdt. Waarom?'

Zware mishandeling

Naast de dood door schuld in het verkeer wordt de man ook verweten dat hij zijn vader heeft mishandeld door pepperspray in zijn gezicht te spuiten. Hem wordt zware mishandeling ten laste gelegd wegens het inrijden met de auto op twee agenten en hij wordt onder andere verdacht van nog een bedreiging en gevaarlijk rijden. Al deze feiten vonden plaats op 25 oktober 2015 in Doetinchem.

Alles afwegende vraagt de officier van justitie de rechtbank de man, die verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht, zes jaar gevangenisstraf, TBS met dwangverpleging en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen. Naast de strafeisen vraagt ze de rechtbank een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, zodat de getroffen familie hun schade vergoed wordt en smartengeld krijgt.