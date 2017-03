Stembureaus gesloten, VVD blijft grootste partij in exit poll

De meeste stembureaus zijn gesloten en de opkomst om 21.00 uur was volgens onderzoeksbureau Ipsos 82 procent. Dit is fors meer dan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Nog niet alle stembureaus dicht

Opmerkelijk is dat nog niet alle stembureaus zijn gesloten zijn. Zo mogen mensen in Den Haag die om 21.00 uur nog in de rij stonden hun stem nog mogen uitbrengen. Ook in Tilburg en Nijmegen is het nog druk op de stembureaus.

De VVD is volgens de poll de grootste met 31 zetels. Dit ondanks dat zij 10 zetels moeten inleveren. De PvdA levert 29 zetels in en blijft steken op 9 zetels. PVV, CDA en D66 staan gelijk met 19 zetels. Voor de PVV is dit een stijging van 4 zetels. CDA krijgt er 6 zetels bij en D66 kunnen 7 extra stoelen in de Kamer vullen. De SP krijgt volgens de exitpoll 14 zetels en levert 1 zetel. De ChristenUnie 6 en krijgt er een zetel bij. GroenLinks is sterk gegroeid en komt uit op 16 zetels een stijging van 12 zetels. SGP komt waarschijnlijk met 3 zetels in de Kamer en blijft gelijk. Partij van de Dieren krijgen er drie bij en komt uit op 5 zetels. 50Plus 4 zetels, dat zijn 2 meer dan in 2012. Nieuw partijen Denk en Forum voor Democratie hebben volgens de poll respectievelijk 3 en 5 zetels.

Niet in de Kamer

Nieuwe partijen als Nieuwe Wegen, Artikel 1, Vrijzinnige Partij, VNL en GeenPeil komen niet in de Kamer.

De zetels op een rij

Partij 2017 2012 +/- VVD 31 41 -10 PVV 19 15 +4 CDA 19 13 +6 D66 19 12 +7 GroenLinks 16 4 +12 SP 14 15 -1 ChristenUnie 6 5 +1 Partij v/d Dieren 5 2 +3 50Plus 4 2 +2 SGP 3 3 DENK 3 +3 Forum voor Democratie 2 +2 Nieuwe Wegen 0 Vrijzinnige Partij 0 Artikel 1 0 VNL 0 GeenPeil 0