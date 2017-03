Maritiem Museum stoot scheepswerf Koningspoort af

Met de fusie in Rotterdam van het Maritiem Museum en Het Havenmuseum begin 2015 stond het Maritiem Museum voor de uitdaging om een nieuwe koers uit te zetten voor de verlieslijdende scheepshelling Koningspoort in de Oude Haven in Rotterdam. Het is het museum niet gelukt hier een succesvolle scheepswerf van te maken. Vandaag is bekend geworden dat het museum de werf afstoot.