Stembureaus Nijmegen langer open door drukte en tekort aan stembiljetten

In Nijmegen zijn een aantal stembureaus woensdagavond na 21.00 uur langer opengebleven vanwege lange rijen door grote drukte en een tekort aan stembiljetten. Dit heeft de gemeente Nijmegen bekendgemaakt.

Drukte en tekort aan stembiljetten

'Door de hoge opkomst en grote drukte bij sommige stembureaus ontstonden in de vroege avond lange rijen en raakten hier en daar stembiljetten op. Daarom is besloten bij enkele stembureaus open te blijven tot de rijen opgelost waren', aldus de gemeente.

Stembureau stadhuis 21.30 uur gesloten

In eerste instantie werd vanwege de grote drukte gecommuniceerd dat het stembureau op het stadhuis om 23.00 uur zou sluiten. Toen rond 21.30 uur de rij daar verdwenen was, heeft burgemeester Bruls besloten dit stembureau ook te sluiten, zoals ook voorgeschreven is.