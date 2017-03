Porno tijdens het stemmen tellen

Tijdens het stemmen tellen in Enschede werd het even ''heet'' onder de voeten bij de tellers.

Onder het tellen van de stembiljetten in het clubgebouw van voetbalclub r.k.s.v. EMOS, werd plotseling porno vertoond op het grote scherm in de kantine in plaats van de verkiezingsavond.

Het bleek te gaan om een grap die was bedacht door leden van de voetbalclub. Het filmpje had volgens de grapjassen slechts een minuutje op gestaan. Volgens de gemeente tegenover RTV-Oost heeft de grap geen invloed gehad op het tellen van de stemmen. "Er was een professioneel team van zeven mensen aan het tellen. Zij hebben zeer geconcentreerd gewerkt, zoals je op de foto kan zien."