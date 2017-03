Aantal zetels PvdA en VVD fors gedaald in bevingsgebied

Bevingsgebied Noord-Nederland

Eén zo'n uitkomst is het grote verlies aan zetels voor de PvdA en de VVD in het bevingsgebied in Noord-Nederland. Zoals afgelopen week in de studio bij Pauw en Jinek, waar bewoners uit het door bevingen getroffen gebied ten gevolge van de aardgaswinning te gast waren en hun ongezouten kritiek uitten op premier Rutte die als tafelgast was uitgenodigd.

De pijn en ellende die daar nog eens goed aan het voetlicht kwam en de reactie van Rutte namens het kabinet lijkt de voedingsbodem voor de uitslag die vandaag steeds duidelijker aftekent en voor met name de PvdA een fors verlies van zetels betekent maar ook de VVD moet, weliswaar minder fors, zetels inleveren. In onderstaande opsomming van de grootste plaatsen in het bevingsgebied is de trend ook duidelijk zichtbaar.

Groningen

Licht verlies voor VVD die 14 procent scoort. PvdA zakt van 36 naar 8 procent.

Loppersum

De PvdA heeft in Loppersum maar 8 procent van de stemmen gekregen terwijl dit percentage in 2012 nog op 32 procent lag. De VVD zakt van 15 naar 11 procent.

Winsum

In Winsum daalt de VVD van 16 naar 12 procent. De PvdA zakt van 35 naar 11 procent.

Slochteren

Slochteren lijkt mild voor de VVD die met 17 procent hier dus toch nog steeds de grootste blijft terwijl dit percentage in 2012 nog 22 procent was. PvdA zakt van 31 naar 8 procent.

Appingedam

In Appingedam zakt de PvdA van 40 naar 9 procent en de VVD zakt van 15 naar 12 procent

Delfzijl

In Delfzijl zakt de PvdA van 37 naar 9 procent. Hier scoort de VVD 13 procent.

Hoogezand-Sappemeer

In Hoogezand-Sappemeer krijgt de VVD iets minder stemmen en daalt naar 14 procent. Ook hier is de PvdA weer de grote verliezer en zakt van 40 naar 9 procent.