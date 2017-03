Met bijna 100 km/uur te hard over de A8

Op de A8 geldt een maximumsnelheid van 100 km/uur. De verkeerspolitie controleerde van 19.30 tot 21.15 uur de snelheid van ongeveer 700 weggebruikers op de A8. In totaal werden 11 extreme hardrijders uit het verkeer gehaald; deze weggebruikers werden door de motorrijders van de politie naar de controlelocatie op het Prins Bernhardplein gebracht. Tegen deze overtreders werd proces-verbaal opgemaakt: allen reden 35 km/uur of meer te hard.

198 km/uur

Een 29-jarige Alkmaarder scheurde rond 20.50 uur met 198 km/uur over de A8: hij werd door een motorrijder van politie aan de kant gezet en hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Ook van twee andere hardrijders vorderde de politie woensdagavond op de A8 het rijbewijs in, omdat zij 157 km/uur en 159 km/uur hadden gereden.

De verkeerspolitie controleert regelmatig op wegen waar veel te hard wordt gereden en waar door te hoge snelheid verkeersongevallen plaatsvinden.