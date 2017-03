Celstraf en rijontzegging voor inrijden op politieagent

Een 23-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan, 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook legt de rechtbank een rijontzegging op voor de duur van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De man negeerde vorig jaar in Utrecht een stopteken van een politieagent en reed met verhoogde snelheid op hem in.