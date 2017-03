Camiel Eurlings accepteert transactie-aanbod van OM

Het OM heeft op grond van gedegen onderzoek besloten de aangifte door de ex-vriendin van Eurlings, buiten de rechter om te schikken. Anders dan eerder in de media vermeld, is er geen sprake van een OM Strafbeschikking. Camiel Eurlings heeft het aanbod van het OM geaccepteerd om deze voor alle partijen vervelende en lang slepende zaak nu te kunnen afsluiten.

Een afdoening middels een transactie betekent in het Nederlands rechtssysteem dat een strafrechtelijke vervolging niet aan de orde is en dat er ook geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling of erkenning van schuld door de verdachte Dit meldt de woordvoerder van Camiel Eurlings in een persbericht.

Het gaat om de geruchtmakende zaak dat Eurlings zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. Volgens de advocaat van Eurlings Geert-Jan Knoops is Camiel Eurlings opgelucht dat de zaak is afgerond en neemt hij de transactie voor lief, zo weet de Telegraaf.