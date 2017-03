'Puinhoop met stembiljetten op tientallen stembureaus'

Volgens D66-raadslid Tobias van Elferen kwam het ene na het andere stembureau in zijn stad Nijmegen zonder stembiljetten te zitten. mensen werden naar ander stembureaus gestuurd of naar gewoon naar huis. Tegen het AD zegt van Elferen: 'Dit was een onbegrijpelijke puinhoop.' Mensen worden naar andere stembureaus gestuurd, of maar gewoon naar huis. 'In de hele stad waren mensen op zoek waar ze nog konden stemmen.Toen zijn we met de D66-fractie maar mensen gaan oppikken om ze naar stembureaus te brengen waar nog wel formulieren waren. Niet alleen D66-stemmers, hoor. We wilden gewoon iets doen, omdat het een puinhoop was.' Dit schrijft het AD donderdag.

En dit gebeurde niet alleen in Nijmegen zo schrijft de krant. Vele tientallen stembureaus in zeker 15 gemeenten zaten vanaf half acht zonder stembiljetten. Ze zouden verrast zijn door de hoge opkomst. In Den Haag zitten twee complete wijken zonder biljetten.In Utrecht minstens vijf stembureaus, zo meldt de krant. Maar het ging ook fout in plaatsen als Leiden, Haarlem, Amersfoort, Arnhem en Emmen, en in kleinere gemeentes als Binnenmaas, Haren en Edam-Volendam. De Kiesraad legt de schuld bij de gemeentes zelf Een woordvoerder tegen de krant: 'Een uitzonderlijke situatie. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende formulieren. Blijkbaar heeft niet iedereen dat adequaat gedaan.'