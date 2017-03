Enorme toename meldingen kinderporno

In 2016 bekeek het Meldpunt Kinderporno, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik, in totaal 100.478 URL’s (afbeeldingen, video’s of websites) van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Dit is een stijging van bijna 60% ten opzichte van 2015, toen het Meldpunt ook al een explosieve stijging in het aantal meldingen zag. Van de 100.478 URL’s bevatte 69% strafbaar beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Voor de analyse van de meldingen is ongeveer 4,5 fte beschikbaar, volstrekt onvoldoende. Gezien de hoeveelheid meldingen en de zwaarte van het werk kunnen we spreken van een situatie die niet alleen onhoudbaar, maar ook onverantwoord is.

Meer vraag naar kinderporno

Van het materiaal dat het Meldpunt als strafbaar beoordeelde, stond maar liefst 82% op Nederlandse servers. Wereldwijd groeit het aanbod van online beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen ongekend hard. De goede digitale infrastructuur in Nederland zorgt voor relatief veel strafbaar materiaal op Nederlandse servers. Al jaren staat Nederland in de top 3 van landen waar beeldmateriaal van kindermisbruik gehost wordt. In verschillende internationale lijstjes neemt Nederland inmiddels zelfs de eerste plaats in op de wereldranglijst.

Het EOKM pleit daarom bij politieke partijen voor een versterkte aanpak van online (beeldmateriaal van) kindermisbruik, o.a. door de inzet van geavanceerde technologie, versterking van de rol van hostingproviders, het tegengaan van actuele problemen onder jongeren als sexting en sextortion en het bieden van preventieve hulp aan mensen met seksuele gevoelens voor kinderen en kinderporno-downloaders.