Vrouw (28) overvallen in woning Zaandam

Een 28-jarige vrouw uit Zaandam is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen in haar woning.

De vrouw lag te slapen toen zij omstreeks 00.30 uur wakker werd omdat haar honden blafte bij haar voordeur. De vrouw opende de deur om te kijken of er buiten iets aan de hand was. Toen zij de deur opende werd zij met een vloeistof in haar gezicht gespoten. Direct werd zij beetgepakt en vervolgens in een vertrek opgesloten. Toen zij enige tijd later ging kijken, bleek haar huis overhoop gehaald te zijn. In de woning was niemand meer aanwezig.

De overval is vermoedelijk gepleegd door een man en een vrouw die in een buitenlandse taal met elkaar spraken. Mogelijk gaat het om een Oost-Europese taal.

Uit de woning werden computerapparatuur, een televisie en sieraden ontvreemd.