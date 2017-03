'Ronselstemmen voor DENK bij stembureau in Amsterdam'

Bij het stembureau in Amsterdam-Nieuw-West zouden volgens een stembureaulid stemmen zijn geronseld voor de partij DENK.

Het stadsdeel kwam afgelopen weekend in het nieuws toen Turken massaal demonstreerden tegen de uitzetting van de Turkse minister van Familiezaken. Hier moest de ME uiteindelijk worden ingezet om de orde te herstellen.

Bij het stembureau in het stadsdeel werd de partij DENK de grootste met 13.500 stemmen. Het stembureaulid spreekt tegenover De Telegraaf over ‘ronselstemmen’. ‘Veel allochtonen hadden een hele rits volmachten van familie. Niet Nederlands sprekenden werden in het stembureau nog geïnstrueerd door wel Nederlands sprekende zonen en andere familieleden. Ik heb het als bizar ervaren.’

‘Jonge Turken die, zoals ik het kon inschatten, niets met politiek hebben, kwamen met volmachten. De voorzitter van het stembureau zei dat ook opvallend te vinden.’ De gemeente Amsterdam liet aan de krant weten de signalen te gaan onderzoeken.