Tweetal kan oorsprong 80.000,- euro cash niet verklaren

Agenten van het team Almelo en Wierden kregen in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.30 uur de melding van de meldkamer Twente dat er personenauto door de ANPR was gereden op de A1 onder De Lutte, die een alarmmelding veroorzaakte. Dit meldt de politie vrijdag.

Controle voertuig

De personenauto werd op het knooppunt Azelo waargenomen en staande gehouden onder Enter op de N347. Tijdens de controle troffen agenten in het voertuig79.800,- euro aan. De beide inzittenden, een 25 en 26-jarige man, uit Rotterdam konden geen verklaring omtrent het aanwezige geld geven.

Aanhoudingen

Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het Politie Arrestantencentrum Twente te Borne. Tijdens de insluiting bleken beide verdachten ook nog een aanzienlijk geldbedrag bij zich te dragen. Al het geld is door de politie in beslag genomen en er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het geld.