Schedels van gedumpte katten ingeslagen in Bergen op Zoom

Gedumpt

Donderdagochtend 16 maart zijn de dieren aangetroffen, ze zijn vermoedelijk gedumpt. De katten waren niet gechipt, toch kon één van de eigenaren achterhaald worden. De politie onderzoekt wie de katten zo toegetakeld heeft en is nog op zoek naar de eigenaar van het andere dier.

Getuigen

Heeft u meer informatie over deze dierenmishandeling? Of heeft u in de buurt van de Koningin Frederikastaat woensdag- op donderdagnacht iets verdachts gezien, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.