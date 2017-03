Boete van 325 miljoen euro voor Air France-KLM

Kartelafspraken luchtvrachtsector

De Europese Commissie maakte vrijdag een nieuw besluit van maatregelen bekend tegen 11 luchtvrachtmaatschappijen, waaronder Air France, KLM en Martinair. Het gaat daarbij om verboden kartelafspraken in de luchtvrachtsector die worden beschouwd als anti-concurrerend en hebben betrekking op de periode tussen december 1999 en februari 2006.

Deze nieuwe beslissing volgt op de 16 december 2015 nietigverklaring door het Gerecht van de Europese Unie van de eerste beslissing van de Europese Commissie van 9 november 2010, die betrekking hebben op deze zelfde praktijken en betreffende dezelfde dragers. Dit eerste besluit was volledig nietig verklaard omdat het een tegenstrijdigheid bevatte met betrekking tot de precieze omvang van het gesanctioneerde bedrag.

325.000.000,- euro

Het totale bedrag van de boetes opgelegd aan de Air France-KLM Groep is 325.000.000,- euro. Dit bedrag is enigszins verminderd in vergelijking met het oorspronkelijke besluit als gevolg van een lagere boete voor Martinair om technische redenen .

Air France-KLM analyseert het nieuwe besluit, en de wenselijkheid van een beroep dat dan voor het Gerecht van de Europese Unie zal moeten worden ingediend. Deze boetes zijn volledig afgedekt en opgenomen in de financiële jaarrekeningen sinds 2010. Op 31 december 2016, was er overeenkomstige de bepalingen reeds 340 miljoen euro door Air France-KLM gereserveerd.